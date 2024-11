Liberoquotidiano.it - "Irresponsabile. E tace sui poliziotti aggrediti": caos in piazza, Donzelli inchioda Landini

Il giorno successivo allo sciopero generale e agli scontri diavvenuti a Torino, non si placano le polemiche. Nel mirino, in primis, Maurizio, il segretario della Cgil che ha apertamente incitato alla "rivolta sociale", per poi affermare poco prima degli scontri, proprio ieri, di voler "ribaltare questo Paese come un guanto". Parole forti, parole che vengono messe in correlazione con gli episodi di violenza e intolleranza che si sono verificati nelle piazze. E tra chi punta il dito contro, ecco Giovanni, deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che passa all'attacco in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Non è una questione di fastidio. È invecesoffiare sul fuoco.alza le parole e poi c'è qualcuno che lo prende sul serio ed è pronto a fare gesti irresponsabili", tuona