Il capitombolo di Laura Pausini | cade sul palco mentre scende le scale ma non fa una grinza – Il video virale

Le grandi star, e solo le grandi star, sanno fare finta di niente dopo un piccolo incidente sul, nel bel mezzo di uno show. Così per, la caduta di ieri sera durante il live di Milano è stata sì un momentaccio ma nulla che abbia fermato la sua energia.La cantante si stava esibendo nel brano Zero, tratto da Anime Parallele e propriostavando le, è caduta. Va detto che il lungo vestito e gli stivali potrebbero non averla aiutata nella discesa.sarà ospite nella puntata di Verissimo di domenica 1 dicembre: attraverso alcune clip in esclusiva, verrà presentato il “30 World Tour” un docu-concerto che sarà disponibile, in anteprima mondiale, proprio da domenica 1° dicembre, alle ore 19.00, su Mediaset Infinity.The much-loved Italian ???????? singerhad a tremendous fall last night during her concert in MilanLuckily,is fine and continued performing with nonchalance pic.