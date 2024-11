Lanazione.it - Dragaggio in porto Fermato il progetto

Ildeldi Marina di Carrara non si farà, almeno per ora. E’ stata la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale a ritirare la richiesta fatta ormai oltre un anno fa e che stagnava da mesi sul tavolo degli uffici di Firenze per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale. Troppi scogli da superare, tante le integrazioni richieste e proposte dagli enti competenti, visto che in ballo ci sono pure gli interventi antierosione nella stessa area progettati dal Comune di Massa e dalla Regione Toscana. Alla fine l’Autorità portuale, dopo aver richiesto altri quattro mesi di proroga per poter presentare le integrazioni, a novembre ha tirato i remi in barca: il 14 novembre ha scritto alla Regione e ha chiesto il ritiro, quindi l’archiviazione, del procedimento di verifica di assoggettabilità presentato il 25 ottobre del 2023.