Ilrestodelcarlino.it - Dopo le polemiche, ecco l’ufficialità. Lunedì inaugura l’attesissimo Cau

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giorno tanto atteso è arrivato:sarà ufficialmenteto il Cau – il centro assistenza urgenza – di Scandiano, il terzo della provinciaquelli di Reggio e Correggio. In questi mesi non sono mancate leche Marina Greci (direttrice dipartimento cure primarie Ausl) aveva annunciato la chiusura del pronto soccorso scandianese con l’apertura del Cau. L’Ausl aveva poi smentito la chiusura.a Scandiano sono in programma duezioni. Alle 14,30 quella del nuovo Cau che completerà, affiancandola, l’attività del pronto soccorso: sarà operativo da mercoledì 4 dicembre. Alle 15.30 si terrà anche il taglio del nastro dell’innovativa Tac per il servizio di radiologia, acquisita grazie ai fondi Pnrr dedicati al rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie.