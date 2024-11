Agi.it - Diciottenne massacrato per aver difeso l'amico in una rissa, in sei ai domiciliari

AGI - Sono sei le persone arrestate dopo indagini dei carabinieri in base a una misura cautelare firmata dal gip di Torre Annunziata nell'ambito di un'indagine per il pestaggio che portò al ferimento grave di un ragazzo di 18 anni a Sorrento lo scorso 24 ottobre. I sei sono aie sono tutti originari della Penisola Sorrentina e di età compresa tra i 18 e i 20 anni; devono rispondere di lesioni personali gravi, con l'aggravante diagito in più persone riunite e in un numero superiore a cinque. Il 18enne ferito ha riportato gravissimi traumi maxillofacciali che hanno reso necessari una pluralità di interventi di chirurgia ricostruttiva, con prognosi di guarigione, allo stato, di almeno 3-4 mesi. Le indagini, sviluppate dai carabinieri della Stazione di Sorrento, sono partite dalla denuncia sporta la mattina del 17 ottobre 2024 dai genitori del ragazzo, corredata della documentazione sanitaria relativa alle sue condizioni di salute.