Di chi sono le storie di chi le vive o di chi le scrive?

Di chi è una storia? Di chi lao di chi la? Parto da un esempio non controverso: Erica Mou, cantautrice di multiforme ingegno, ha pubblicato un bel libro che racconta con delicatezza e un tocco di ironia la malattia e la morte della madre (Una cosa per la quale mi odierai, Fandango, 204 pp., 16 euro€). Gli ha dato forma di romanzo, come da copertina, ma ha mantenuto i nomi originali del parentado, lasciando intendere si tratti di una cronaca fedele; necerto poiché a pagina 81 appaio anche io, senza che un nome permetta l’identificazione, ma in un episodio che vi assicuro realmente accaduto. Sarei matto se volessi privare l’autrice del diritto di raccontarlo: non solo perché in sé insignificante, ma soprattutto poiché l’ha fatto proprio includendolo come tassello nel romanzo e trasfigurandone il senso.