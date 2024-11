Oasport.it - Combinata nordica, Rydzek si supera nel segmento di salto e ipoteca la vittoria a Ruka. Senoner migliore degli azzurri

Va in archivio con un risultato inatteso ildidella Gundersen di, seconda competizione individuale del weekend che apre la Coppa del Mondo 2024-2025 di. Johannesha sfoderato una prestazione clamorosa sul trampolino grande finlandese, rifilando distacchi importanti endo così lafinale in vista della 10 km di fondo.Il 32enne tedesco si è inventato unda urlo, raggiungendo il punto HS (a quota 142 metri) con un buon atterraggio e senza l’aiuto di un forte vento frontale almeno a livello di compensazione., a caccia di un successo che manca ormai da quasi sei anni nel circuito maggiore (11 gennaio 2019 in Val di Fiemme), è stato competitivo ieri sugli sci stretti con il sesto tempo parziale di gara ed è dunque il grande favorito per laodierna.