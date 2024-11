Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, Rizzo via. Si cerca un difensore

Rosa in gran parte a disposizione, nella, in vista della gara di domenica contro il Sora. Al momento l’unico indisponibile è Christian, che è influenzato, anche se è notizia di ieri che il terzino classe 2004 a breve dovrebbe lasciare laper motivi personali., ingaggiato a stagione in corso ha realizzato buone prove, alternandosi con l’argentino Valentin Franco. Il club si sta muovendo sul mercato per poter disporre almeno di un interprete difensivo e la settimana prossima sarà quella decisiva. Sono esclusi, però, i due nomi vociferati in settimana, Francesco Casella e Alessandro Mancini, in forza a L’Aquila. Infatti il primo è diretto ai campani del Gelbinson, il secondo resta nel club abruzzese in attesa di futuri sviluppi. Tornando a domani, senon dovesse essere convocato la coperta sarebbe un po’ corta nelle retrovie, considerando anche l’addio di Alessandro Abbenante.