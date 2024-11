Cultweb.it - Che cos’è e come funziona il Reishi, il fungo miracoloso che fa ricrescere i capelli

Il, conosciuto ancheGanoderma lucidum o Lingzhi, è unnotissimo nella medicina tradizionale asiatica, dove viene impiegato prevalentemente per far ricrescita dei. Soprattutto in caso di alopecia androgenetica, quella che colpisce in prevalenza gli uomini e anche qualche donna. Questoè ricco di antiossidanti. La sua efficacia nella terapia naturale dell’alopecia androgenetica si manifesta nell’inibizione del DHT, ovvero il Diidrotestosterone, l’ormone responsabile della caduta dei.Studi hanno rilevato che ilpuò ridurre l’attività della 5 alfa-riduttasi di tipo 2, l’enzima che converte il testosterone in DHT, fino al 70-80%. Ma non finisce qui. Ilriduce l’infiammazione del cuoio capelluto, migliorando la circolazione sanguigna e favorendo l’apporto di ossigeno e nutrienti essenziali ai follicoli piliferi.