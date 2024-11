Feedpress.me - Catania, si iscrive a un torneo di calcio in barba ai domiciliari: gli avversari sono... poliziotti e lo scoprono

Leggi su Feedpress.me

Si era iscritto a unamatoriale dipur essendo agli arrestie si è presentato in campo sfruttando un permesso per motivi di studio: per un detenuto catanese di 39 anni la sfortuna ha voluto che nella squadraa ci fosserodel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, che lo hanno riconosciuto immediatamente. Quando il 39enne ha compreso di essere stato.