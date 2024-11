Lapresse.it - Capodanno, a Modena si esibirà Skin con un dj set

, la notte di, in largo Sant’Agostino, è previsto lo spettacolo, con dj set, di, l’iconica cantante degli Skunk Anansie. La serata, che inizierà alle 22.30, sarà a ingresso libero e gratuito. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale della città emiliana. “L’ultima notte dell’anno è una notte speciale e noi desideriamo offrire a tutti gratuitamente la possibilità di stare insieme con un’artista internazionale, molto conosciuta e amata cheè orgogliosa di ospitare – ha detto il sindaco di, Massimo Mezzetti -.e la sua band hanno incarnato il rock inglese degli anni ’90 ma lei ha saputo anche reinventarsi con l’energia che vedremo in azione la sera del 31 dicembre. Con questa festa proseguiamo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant’Agostino, parte disu cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione che è un traguardo di mandato”.