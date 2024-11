Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Arriva Civitanova: per Vigarano una gara chiave

Leggi su Sport.quotidiano.net

da circoletto rosso, quella che, nel tardo pomeriggio di oggi (Pala, ore 18.30), aspetta la Pallacanestro. In terra emiliana salirà la Bagalierdelle ex Perini e Bocola, reduce dal ko casalingo contro Rovigo, ma con quattro punti in classifica e unada recuperare. Per le biancorosse, che durante la settimana si sono allenate bene, ci deve essere la consapevolezza che quella di oggi sarà unamolto importante per il prosieguo della stagione. Andare in campo con la giusta mentalità fin dall’inizio dovrà essere il “mantra” pre, nessuna pressione, ma la consapevolezza, quella sì, che i due punti risulterebbero fondamentali.punta forte sulla play Binci, capace di oltre 14 punti a, leader vera di un gruppo che, oltre alle già citate Bocola e Perini, presenta le lunghe polacche Panufnik e Jaworska.