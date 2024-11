Biccy.it - Barbie Ferreira dimagrita dopo Euphoria: “Non volevo più essere la migliore amica grassa”

, star di, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta in seguito a un cambiamento drastico del proprio aspetto. L’attrice, infatti,sparita dai social per un breve periodo è tornata con una serie di scatti che la immortalano visibilmente.Le foto sono diventate immediatamente virali e in una puntata del podcast americano Armchair Expert ha dichiarato: “Amo molto il mio personaggio che ho interpretato inKat Hernandez, ladel protagonista, ndr ma credo che non ci fosse più posto per lei. Non penso che lo show le avrebbe reso giustizia. E poi, nonpiùla“. Una sensazione che ha trasportato anche nella vita privata dato che, con l’aiuto di alcuni professionisti, ha cambiato piano alimentare, ha iniziato a fare sport e ha perso molti kg.