Lettera43.it - Andrii Chufus, uno straniero morto sul lavoro che non fa rumore

non aveva mai visto l’Italia sulle cartoline. Non aveva mai immaginato quei borghi, le strade che si arrampicano tra i vigneti e le piazze. Lui, l’Italia, l’aveva raggiunta come si raggiunge un rifugio di fortuna durante una tempesta: con il cuore in gola e gli occhi bassi, portando con sé solo ciò che poteva contenere uno zaino e i ricordi di un mondo che stava andando in pezzi. E sua madre.aveva 32 anni e veniva da Nadvirna, una piccola città nell’Ucraina occidentale, una di quelle che raramente finiscono nei notiziari. Non era stata bombardata, ma non servivano le bombe a distruggere la vita che conosceva. Era fuggito dalla guerra come si fugge da un incendio, cercando di lasciarsi alle spalle il fuoco e l’incertezza. La guerra non ha bisogno di colpire direttamente: basta che avveleni l’aria.