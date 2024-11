.com - X Factor 2024, ecco chi sono i quattro finalisti, record d’ascolti

La semifinale di Xsi è conclusa con una doppia eliminazione, due le manche tra cui una con l’orchestra,gli artisti ad accedere alla puntata conclusivaI giochifatti, Xha decretato i suoi 4che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli:Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI – tutti e tre di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo – e Mimì, di Manuel Agnelli. A fermarsi ad un passo dalla finalestati PUNKCAKE, di Manuel, e Francamente, di Jake La Furia.X, FrancamenteSaranno quindi loro a sfidarsi nell’ultimo atto di questa edizione, una finalissima – la prima in “esterna” nella storia internazionale del format – che si preannuncia imperdibile grazie anche al super ospite internazionale che sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e undi 18 BRIT Awards – più di qualsiasi altro artista).