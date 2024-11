Ilveggente.it - Tennis in love, il Tour è in festa: nozze dopo le Finals

Leggi su Ilveggente.it

, la romantica proposta di matrimonio è arrivata qualche ora fa.Archiviata anche la Coppa Davis, il sipario è definitivamente calato su una stagione che, provate a dire il contrario, ci ha permesso di fare una vera e propria scorpacciata di emozioni. Jannik Sinner ha vinto qualunque cosa potesse vincere, o quasi, ragion per cui, a fine anno, il bilancio non potrà che essere estremamente positivo.in, ilè inle(LaPresse) – Ilveggente.itAssociated Press / LaPresseOnly italy and SpainPer chi, come lui, ha disputato sia il torneo dei Maestri che ledi Coppa Davis, di tempo per riposare ne rimane veramente poco, ma tant’è. L’altoatesino non dà l’impressione di avere tutta questa voglia di staccare, quindi magari gli fa anche piacere che le sue vacanze siano brevi ed “indolore”.