Sporting esulta ancora. Arriva il terzo scudetto

E’to iltricolore, una gioia immensa per loAmp Football Fano che con questotitolo diventa la più titolata squadra italiana del calcio amputati avendo messo in bacheca tre scudetti, una coppa Italia e tre Supercoppe. In finale, i fanesi hanno battuto per 2-1 il Vicenza al centro ’Dabliu Eur’ di Roma nel corso di un intenso week-end organizzato dalla Fispes. "Con questo trofeo saliamo a +2 dai nostri eterni rivali del Vicenza - evidenzia capitan Luigi Magi -. E’ stata una partita fantastica, al cardiopalma, molto sofferta: loro stavano molto chiusi perchè con un pareggio la differenza reti sarebbe stata a loro favore. Infatti da regolamento, se gli scontri diretti finiscono in parità, si guardano i gol fatti in tutto il campionato. La cosa incredibile è che il Vicenza era persino andato in vantaggio a metà del secondo tempo con la rete segnata da Emanuele Padoan.