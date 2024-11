Sosa | Torino-Napoli? Una trasferta complicata Lukaku migliorerà ancora

Leggi su Terzotemponapoli.com

Roberto “Pampa”, ex calciatore deled opinionista a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha rilasciato le seguente dichiarazioni: –Su? Il Toro vive un momento complicato, c’è una contestazione ai danni della proprietà che non si sa quando finirà. Si tratta di una. Polemiche sulla mancanza del bel gioco? La forza delè nei risultati, le squadre di Conte non hanno mai espresso un bel calcio ma vincono. La garanzia è nei risultati, ed è questo che serviva aldopo la passata stagione. Non bisogna paragonarlo a Spalletti ma considerarlo come un allenatore che offre grandi garanzie a livello pratico. Su KvaratskheliaPer quanto riguarda Kvaratskhelia, trovo la polemica sulla sua reazione alla sostituzione inutile: nessun calciatore è contento di essere sostituito, se lo è significa che non ci tiene.