Sorpresa | Liberato Cacace tra i migliori del mondo È candidato per il The Best Fifa Men’s 11

La stagione di, terzino sinistro neozelandese di proprietà dell’Empoli, è in netta crescita: dopo un inizio di stagione altalenante, nel mese di novembre ha iniziato a guadagnarsi sempre più minuti in campo, raccogliendo anche il suo primo assist nella sfida di lunedì scorso contro l’Udinese. Non solo: il classe 2000 è un punto fermo della sua Nazionale, con la quale ha già collezionato 16 presenze, vincendo il girone del secondo turno di qualificazione ai Mondiali per l’Oceania a punteggio pieno, seppur a fronte di avversarie non propriamente irresistibili quali Tahiti, Vanuatu e Samoa (con le qualiha raccolto 2 assist). E i suoi sforzi non sono stati vani. Stamattina è arrivata la notizia della sua candidatura per il The11, ossia la “formazione” comprendente gli 11giocatori delin base a quella stagione: per quanto riguarda i difensori di Serie A, oltre a, si sono guadagnati la menzione anche Hummels (Roma), Bremer (Juventus), Bastoni e Dimarco (Inter).