Smantellata a Milano la banda dei magazzini della logistica

AGI - Dal dicembre 2021 all'ottobre 2022 hanno preso d'assalto diversilogistica nel Nord Italia razziando le merci che erano custodite per un valore complessivo di 250 mila euro. I Carabinieri del Nucleo investigativo dihanno smantellato unadi ladri, accusati a vario titolo, di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio. Su ordinegip diNatalia Imarisio sono stati arrestati 7 dei dodici destinatari del provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si tratta di uomini di origini ucraine e moldave. L'inchiesta, coordinata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dal pm Maria Cristina Ria, sono partite nell'estate del 2022 ed è stata ribattezzata "Strelka", parola che negli ambientimalavita ucraina e russa indica l'incontro tra due o più bande criminali.