Sinner e Iga Swiatek similitudini e differenze fra i due casi di doping

Jannikè ancora in attesa del verdetto del Tas sul caso Clostebol. Dopo il recente caso di Iga ?wi?tek, la tennista polacca squalificata per un mese a causa di uninvolontario, molti si sono chiesti quale grado di somiglianza ci fosse fra i due. Entrambi i tennisti si sono trovati al centro di procedimenti legati a sostanze vietate, ma ci sono significativee qualche analogia tra le due situazioni. Mentre la sentenza definitiva pernon è ancora arrivata, quella di ?wi?tek ha già fatto discutere per come ci si è arrivati e per la gestione delle circostanze.: Un Tema Comune – Contaminazione AccidentaleUna delle principali somiglianze tra i dueè l’origine accidentale della contaminazione delle sostanze proibite., infatti, ha sostenuto di essere venuto in contatto con la sostanza dopante durante un massaggio, senza esserne minimamente consapevole.