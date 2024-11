Ilrestodelcarlino.it - “Scelta di vita o morte”. Beko, la crisi ora si allarga

Ascoli, 29 novembre 2024 – “didi un territorio”. Questa la dicitura di uno dei due striscioni che ieri mattina campeggiavano davanti alla sede impiegatizia dellaex Whirlpool di via Aristide Merloni a Fabriano. Accanto ai colletti bianchi anconetani in sciopero a manifestare c’erano i sindaci di Fabriano Daniela Ghergo, di Sassoferrato Maurizio Greci e di Cerreto d’Esi David Grilli, ma anche il governatore Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia Daniele Carnevali. Tutti uniti nel dire no a questo pianoEurope che prevede un taglio di quasi 2000 persone a Comunanza, Fabriano e Siena. Un Natale che si prospetta duro per gli operai della Ex Whirlpool. “Voglio dare qui un messaggio di unità: – ha detto il governatore Acquaroli – difendiamo le Marche, il lavoro, l’occupazione di un intero territorio regionale, perché vogliamo difendere la storia industriale della nostra regione.