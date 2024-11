Terzotemponapoli.com - Pronostici 14esima giornata Serie A

A – Vinta di misura la gara del Maradona contro la Roma, il nuovo test del Napoli sarà quello delle 15.00 di domenica a Torino contro la squadra di Paolo Vanoli. Un’occasione ghiotta per gli azzurri di Conte che, vincendo la partita, manterrebbero la vetta della classifica diA lasciando sempre a distanza di sicurezza le quattro più accanite inseguitrici. Tra idi Superscommesse anche i big match Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta, quest’ultima in programma lunedì sera.Torino-Napoli: Under 2.5Conte ritrova il suo ex collaborare tecnico Paolo Vanoli nel 14esimo di turno di campionato: il Torino se la vedrà infatti contro il Napoli, intento alla conquista di tre punti che permetterebbero di continuare a guardare dall’alto in basso le dirette rivali. I granata vengono da 5 Under 2,5 di fila.