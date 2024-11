.com - Pensioni anticipate 2025, dubbi su Quota 103 e Bonus Maroni: le risposte dell’esperto

Leggi su .com

Continuano idei nostri lettori su convenienza dele della103, dati i requisiti e limiti per accedere alla pensione. Nella nostra categoria’ l’Esperto risponde’ senza volerci sostituire a nessun patronato forniamoil più possibile accurate per risolvere ilasciati nei commenti. A voi di seguito lea tre quesiti, in questo articolo cercheremo di renderci utili a tre dei nostri lettori:, posso raggiungere42+10 e prendere assegno pieno?Paolo: Buongiorno a tutti, ho uno sule chiedo gentilmente se qualcuno puo’ aiutarmi:se aderisco alcon103 fino all’ “anticipata” Fornero poi con quale sistema andro’ in pensione?103 o “anticipata” Fornero?“Caro Paolo, come spiegato in differenti articoli, chi aderisce alrinuncia ad andare in quiescenza con103, pur avendo raggiunto i requisiti, quindi si deduce che non è intenzionato ad accedere alla pensione con il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, ma preferisce continuare a lavorare per poter raggiungere la42+10 dell’anticipata Fornero.