Tpi.it - Palermo: offre un passaggio a una ragazza, ma poi se la porta a casa e la violenta: 39enne in manette

Leggi su Tpi.it

Un uomo di 39 anni di nazionalità bengalese è stato fermato dai Carabinieri di Termini Imerese, in provincia di, con l’accusa di aver compiuto una violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, anche lei straniera.I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 22 novembre. Secondo quanto è stato ricostruito, la– dopo una giornata di lavoro – era rientrata in treno nel paese in cui abita, Trabbia.All’esterno della stazione ferroviaria, attendeva di essere prelevata da un conoscente, quando è stata avvicinata dalche – millantando conoscenze comuni – si è offerto di accompagnarla acon la propria auto.La giovane ha accettato ed è salita sul mezzo, ma l’uomo – anzichérla a– ha guidato fino alla propria abitazione: qui, l’ha fatta scendere e l’ha aggredita trascinandola con la forza all’interno dell’appartamento.