Oxalis triangularis, dove posizionare e come curare la pianta dalle foglie viola

La natura stupisce e ci regala una delle piante più belle al mondo,, che quasi sembrano delle farfalle che riposano: l’– ossalide triangolare – è un piccolo capolavoro di bellezza. C’è una buona notizia: è adatta anche a chi non ha il pollice verde, in quanto richiede poche cure. Ma, ovviamente, la manutenzione è essenziale: scopriamocurarla,posizionarla e le strategie migliori per farla prosperare., cos’èScopriamo tutto sull’, originaria del Brasile, laballerina ofarfalla: è una erbacea perenne rizomatosa, con fioritura rifiorente e prolungata, che si caratterizza per il suo coloree per i fiori a campanella. La grande caratteristica sono proprio le, che a una prima occhiata sembrano farfalle di velluto che riposano sulla: una meraviglia della natura, che di notte si “riposa”, poichée fiori si chiudono, divenendo una sorta di ombrello chiuso e avvolto.