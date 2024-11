Ilgiorno.it - Operazioni antidroga. Arrestati 3 spacciatori

Leggi su Ilgiorno.it

Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio i tre cittadini, un 22enne e un 48enne, entrambi di origini marocchine, e un italiano di 43 anni,in due diversedalla Squadra investigativa del Commissariato Lorenteggio della questura. Gli agenti hanno individuato un appartamento, nella centrale via della Repubblica, come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. L’intuizione è stata confermata dagli approfondimenti: i poliziotti hanno visto il 22enne uscire dal palazzo, fare il giro dello stabile come a controllare che non ci fosse nessuno a guardare, e cedere la dose all’acquirente per poi rientrare nell’appartamento, sottoposto poi a perquisizione. In casa, c’era anche il suo socio in affari, il 48enne arrestato, oltre a 28 dosi di cocaina (9 grammi totali), una dose di hascisc, 90 euro e un mazzo di chiavi di un altro appartamento in uso all’uomo più grande, dove sono stati sequestrati altri 300 euro in banconote di piccolo taglio, riconducibili all’attività illecita.