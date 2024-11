Gaeta.it - Nuove norme sul Codice della strada: stretta su comportamenti a rischio e incidenti

Ledisposizioni riguardanti il, approvate recentemente dal Parlamento italiano, mirano a ridurre isi alla guida, i quali sono spesso all'origine dili e vittime. Tra le principali misure previste ci sono sanzioni più severe per chi fa uso di alcolici e droghe, usa il telefonino mentre guida e non rispetta il limite di velocità. Queste modifiche rappresentano un passo importante per migliorare la sicurezzale, specialmente in vista di un periodo festivo che solitamente porta a un aumento del traffico e, di conseguenza, dei rischi associati alla guida. Lenormative entreranno in vigore ufficialmente il 14 dicembre, in concomitanza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di drogheUno dei punti salienti dellenormative è l'inasprimento delle sanzioni per chi viene sorpreso alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti.