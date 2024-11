Ilfattoquotidiano.it - Norris replica a Verstappen: “Più facile vincere con la McLaren? Dovevi fare il comico, gareggi senza un compagno di squadra di pari livello”

Nonostante la lotta per il mondiale piloti di F1 sia finita, Maxe Landocontinuano ad accusarsi a distanza. L’olandese ha evidenziato a più riprese di aver mascherato i limiti intravisti su una Red Bull non formidabile nel 2024. Secondo il De Telegraaf, durante le celebrazioni per il quarto titolo a Las Vegas, il campione del mondo si è detto sicuro che avrebbe vinto più facilmente il Mondiale se avesse guidato la, etichettata dopo l’estate come la vettura più veloce. Un’affermazione che non è andata giù a, il quale hato in maniera piuttosto seccata all’olandese tramite i media presenti in Qatar, sede del penultimo Gran Premio stagionale.“Max avrebbe dovutoilo qualcosa di simile. Può dire quello che vuole, ma non sono assolutamente d’accordo”, ha dichiarato il britannicotroppi giri di parole.