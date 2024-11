Calciomercato.it - Milan, Sarri il dopo Fonseca: porta anche il bomber | VIDEO CM.IT

Mauriziopotrebbe sostituire il portoghese sulla panchina rossonera e non solo: gli scenari analizzati su Calciomercato.itIlscavalla il nuovo turno europeo con una vittoria preziosa, ma gli interrogativi sul futuro dei rossoneri restano vivi più che mai. Sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’, abbiamo approfondito il tema, con le incertezze sulla situazione in panchina e non soltanto.ililCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Ormai,è in discussionequando vince. Il successo con lo Slovan Bratislava è imnte per il percorso in Champions League del, ma continua a non convincere del tutto, negli alti e bassi tra diverse partite e nella stessa partita, concedendo moltissimo in fase difensiva.