L’Europa si prepara alla guerra Strasburgo plaude agli Usa | Gli Stati consentano all’Ucraina di attaccare sul suolo russo

Siamo in una nuova fase dellatra Russia ed Ucraina. Il Parlamento europeo ha condannato il coinvolgimento della Corea del Nord, l’uso dei nuovi missili balistici, invitato la Cina ad interrompere l’assistenza militare, chiesto nuove sanzioni contro la Russia, accolto con favore il via libera degli Usaper le armi a lungo raggio.“siUsa: “Glidisul”Gli eurodeputati in queste ore hanno approvato una nuova risoluzione con 390 voti favorevoli, 135 contrari e 52 astensioni. “Gli eventi più recenti – si legge in una nota – rappresentano una nuova fase dellae un nuovo rischio per la sicurezza del, sostengono i deputati, invitiamo l’Ue e gli altri partner dell’Ucraina a rispondere di conseguenza.