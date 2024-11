Ilgiorno.it - L’emergenza dei treni regionali. Settembre nero per i pendolari. In ritardo oltre metà delle linee

Leggi su Ilgiorno.it

Ildi Trenord è sintetizzato nella tabella che indica leche in quel mese non hanno rispettato gli standard minimi di affidabilità e puntualità del servizio: ben 24 su 41, più della. Un, si direbbe, se non fosse che le direttrici con performance al di sotto dei parametri di qualità vengono evidenziate in giallo. A rendere ancora più significativi i dati relativi aè il fatto che gli standard di qualità sono stati resi meno severi dalla Regione con l’obiettivo di ridurre il volume degli indennizzi da riconoscere aiche abbiano acquistato un abbonamento valido su unalumaca. Nonostante questo, come detto, gli indennizzi scatteranno suladirettrici dei. Nel dettaglio, come si legge nel grafico riportato in pagina, sono sotto gli standard: la Domodossola-Gallarate-Milano, la Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, la Luino-Gallarate-Milano, la Chiasso-Como-Monza-Milano, la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, la Lecco-Molteno-Monza-Milano, quindi la Bergamo-Carnate-Milano, la Bergamo-Pioltello-Milano, la Cremona-Treviglio, la Brescia-Piadena-Parma, la Brescia-Cremona, la Mantova-Cremona-Lodi-Milano e, ancora, la Alessandria-Pavia-Milano, la Stradella-Pavia-Milano, la Alessandria-Mortara-Milano, la Mortara-Novara e la Pavia-Mortara-Vercelli.