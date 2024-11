Gaeta.it - L’Arabia Saudita protagonista all’Artigiano in Fiera 2024: il Paese dell’Anno per il Medio Oriente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 30 novembre all’8 dicembre, l’Artigiano inospiterà, designata comeper il. Questo evento annuale, rinomato per la celebrazione dell’artigianato e delle culture globali, vedrà il padiglioneesibirsi attraverso una serie di attività che metteranno in luce le tradizioni, le specialità culinarie e le arti performative del Regno.Cerimonia di apertura e attività del padiglioneL’inaugurazione del padiglioneinizierà con una cerimonia speciale al suo interno, dando avvio a nove giorni dedicati all’artigianato di qualità. Saranno mostrati i lavori di artigiani locali, che coinvolgeranno i visitatori nella tradizione della tessitura Al Sadu, un’arte tradizionale che è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dall’UNESCO.