La Fenice di scena a Calenzano

Zona Mazzoni Pistoia e Lavachiara Buggiano vogliono continuare a sognare; il Pistoia Volley Laè concentrato sulla salvezza. Per i tornei, femminile e maschile, di serie D, sabato andranno inrispettivamente l’ottava e la sesta giornata del girone d’andata. Nella D donne, dalle 18 a Santa Maria a Colle in campo Libertas System Volley e Lavachiara Buggiano: penultima piazza a 4 per le lucchesi, terza a 16 per le borghigiane di Sassi. Dalle 21.15 a, le locali se la vedranno con La, rinata dalle proprie ceneri la settimana scorsa, dopo il successo casalingo con la Libertas System. In graduatoria,è quarto con 15 punti, Ladecima a 7. Dalle 19 a Borgo a Mozzano, la Zona Mazzoni prima della classe a 12 affronterà la Libertas Ponte a Moriano fanalino di coda del girone B, ancora a 0.