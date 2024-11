Justin Sun mangia la banana da 62 milioni di dollari di Maurizio Cattelan Il valore reale è il concetto stesso

Quotidiano.net - Justin Sun mangia la banana da 6,2 milioni di dollari di Maurizio Cattelan. "Il valore reale è il concetto stesso”

Roma, 29 novembre 2024 - "È davvero molto buona", ha detto il miliardario cinese delle criptovaluteSun dopo averto, come da promessa, lada 6,2didell'opera d'arte "Comedian" di, raffigurante il frutto appiccicato al muro con un nastro adesivo di colore grigio. L'esibizione del miliardario fondatore della piattaforma blockchain Tron è avvenuta per la gioia di decine di giornalisti e influencer in uno degli hotel più costosi di Hong Kong. Sun, 34 anni, per l’occasione non poteva non tenere un discorso: "Ilè il" ha esordito Sun, definendo l'opera "iconica" e facendo, lui inventore della valuta digitale Trx, un parallelo tra l'arte concettuale e le criptovalute. Continuando ha ringraziato Sotheby's, per aver accettato delle crypto come pagamento, si legge sul Financial Times.