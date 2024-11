Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno di “Mare Fuori 5”: quando va in onda, i nuovi personaggi e dove vedere la serie tv cult

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era tanta attesa per gli aggiornamenti della quinta stagione dellatv” ed oggi finalmente si ha una data certa e definitiva. Come di consueto lapartirà dopo il Festival di Sanremo e sempre su Rai Due, da mercoledì 19 febbraio in prima serata. Come già successo le altre volte però le puntate in anteprima saranno disponibili su Rai Play, ma la data non è ancora stata ufficializzata.MATTEO PAOLILLO: “NON CI SONO” – “Sono molto soddisfatto del percorso di Edoardo, era giusto che uno del genere non la facesse franca, – ha detto a Vanity Fair l’attore che ha interpretato Edoardo Conte – altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male. Invece abbiamo chiuso un cerchio. Che cosa mi mancherà? Quel set. Ho vissuto qualcosa di raro. Guardo a quella esperienza come se fosse la mia infanzia attoriale.