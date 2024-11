Nerdpool.it - Il ritorno di Goku alla Parata del Ringraziamento

Leggi su Nerdpool.it

Oggi negli Stati Uniti si è festeggiato il Giorno del, con le festività natalizie che marciano insieme ai personaggi più duraturi della cultura pop, grazieMacy’s Thanksgiving Day Parade. È un evento classico che propone uno spettacolo in cui i personaggi viaggeranno su carri giganti affinché tutta New York possa vederli e, dopo Monkey D. Luffy, non è altri chedi Dragon Ball a fare un saluto con due dita ai fan. Questa è un’inclusione di ottimo gusto per l’evento di lunga data, soprattutto dopo la notizia della morte di Akira Toriyama all’inizio del 2024.del Giorno deldi Macy è diventato un evento annuale, anche se questa volta non sfoggia il suo look da Super Saiyan Blu, ma sfoggia invece la sua normale divisa con i kanji di