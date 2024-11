Il fatturato dell’industria italiana crolla del 57% mai così male dopo la pandemia

Quifinanza.it - Il fatturato dell’industria italiana crolla del 5,7%, mai così male dopo la pandemia

Ilsi è ridotto del 5,7% in un anno. I dati di settembre 2024 confermano un calo della ricchezza prodotta dal settore secondario per il quinto mese consecutivo. Soltanto una leggera ripresa delle esportazioni a settembre evita al nostro Paese un risultato ben peggiore, dato che il mercato interno è sceso di oltre lo 0,6%.Le ragioni di questa situazione sono numerose. La crisi della Germania, che è il più importante partner commerciale del nostro Paese, è alla base di questi risultati deludenti. Contribuiscono però anche la crisi del lusso e quella dell’automotive, due dei settori più importanti per l’industriailIstat ha pubblicato i dati relativi al mese di settembre sul