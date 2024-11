Iltempo.it - I Conte non tornano. Gli ex onorevoli M5s: "Ridateci i soldi versati"

i nostri». È l'appello lanciato da alcuni ex deputati e senatori 5 Stelle. Secondo fonti interne al Movimento, una pattuglia diribelli, dopo aver letto del misterioso “tesoretto” messo da parte da, di cui non si conosce l'entità, avrebbe richiesto i contributi mensili,ai tempi di Montecitorio e Palazzo Madama. La regola non scritta nei 5 Stelle, secondo quanto riferiscono alcuni eletti, prevede che ogni portavoce debba lasciare alle casse del partito circa 2mila euro dello stipendio. Non ci sono carte a documentarlo, ma tale modus operandi sembra essere stato applicato sin dal primo giorno in cui quelli, che una volta erano i grillini, sono entrati del palazzo. Non tutti hanno rispettato tale regola o l'hanno fatto in parte, non essendoci un obbligo legale, ma piuttosto hanno effettuato delle importanti e libere donazioni, il cui ammontare è tuttora sconosciuto.