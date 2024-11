Gaeta.it - Gravissimo incidente a Milano: giovane tunisino ricoverato e arrestato dopo la morte del passeggero

Un tragico evento ha scosso la città dinella notte tra sabato e domenica scorsi. Undi 22 anni, originario della Tunisia, è attualmentein condizioni criticheessere stato coinvolto in unstradale, avvenuto in via Quaranta, zona Corvetto. L'ha avuto luogo alla fine di un inseguimento da parte dei carabinieri, a seguito del rifiuto deldi fermarsi a un posto di blocco. Ila bordo del suo scooter, Ramy Elgaml di 19 anni, originario dell'Egitto, ha perso tragicamente la vita.Dinamica dell'e la situazione attuale del conducenteIl violento impatto contro un muretto ha avuto conseguenze devastanti. Ilè attualmente in coma e sta ricevendo assistenza tramite ventilazione meccanica.