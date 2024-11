Lettera43.it - Grandi manovre Generali, per il rinnovo del cda è guerra anche di fake news

Oramai è una tradizione. Ogni tre anni, con kantiana puntualità, si ripropone il tema delle Assicurazioni, il più grande gruppo finanziario del Paese, quella che Enrico Cuccia chiamava la signora senza marito del capitalismo italiano. Ogni tre anni infatti si va aldel consiglio d’amministrazione, con un copione che nelle ultime due occasioni è sempre lo stesso, enella prossima dell’aprile 2025 rischia di non cambiare. Da un lato il duo Caltagirone–Delfin (la finanziaria della famiglia Del Vecchio) che tenta l’assalto con l’obiettivo di decapitare il vertice, ossia l’amministratore delegato Philippe Donnet, dall’altro Mediobanca che si batte per scongiurare che ciò accada. Lo fa supportando la lista del cda per dare continuità all’azienda, con dietro gli investitori che finora l’hanno premiata.