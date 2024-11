Dilei.it - Gazzelle, testo e significato di Come il pane, il nuovo singolo

Leggi su Dilei.it

Dopo il successo di sul palco del teatro Ariston,torna con un. La canzone si chiamail, e accentua l’attesa delle due incredibili date che il cantante terrà nel 2025 a allo Stadio San Siro di Milano e al Circo Massimo di Roma. Scopriamodel pezzo.“il”,della canzone ditorna con un, romanticissimo pezzo. Il cantante romano, uno dei più apprezzati del panorama musicale Indie, ha vissuto un anno davvero proficuo per la sua carriera. Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo in cui ha potuto portare la sua Tutto qui e l’uscita di Mezzo secondo, il brano che ci accompagna fin da maggio,torna a farci emozionare conil.Il brano, in rotazione radiofonica a partire dal 29 novembre, ma che i fan hanno già potuto ascoltare in anteprima durante la semifinale di X Factor, ci riporta nel suo immaginario romantico e malinconico.