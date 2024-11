Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente sono libero dal cancro, ne avevo uno al fegato impossibile da operare e mi avevano dato due anni di vita”: parla Dolph Lundgren, l’Ivan Drago di Rocky

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dal“: cosìdiIV, in un video social nel quale racconta il doloroso percorso di nove, alle prese con il. Il tumore al rene scoperto nel 2015, poi la recidiva nel 2020 e non solo nel punto di parenza ma anche in altre parti del corpo. “Ero tornato in Svezia eavuto una specie di reflusso acido. Non sapevo cosa fosse. Quindi ho fatto una risonanza magnetica e da lì hanno scoperto la presenza di vari altri tumori nella zona”, spiega riferendosi al ritorno del.Sei i tumori rimossi duranti un complesso intervento chirurgico ma uno, grande “come un limone”, alda trattare chirurgicamente. “Hanno fatto una scansione per prepararsi all’intervento, ma il chirurgo mi ha chiamato e ha detto: è troppo grande.