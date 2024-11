Tuttivip.it - “Entrano la conduttrice e la figlia”. Grande Fratello, nuove concorrenti: la famosa della tv accetta

Gli ascolti deludenti delle ultime puntate delsembrano aver spinto Alfonso Signorini e il team di autori a correre ai ripari con una strategia ben precisa: rivoluzionare il cast. Secondo quanto riportato da TvBlog.it, nuovi ingressi di peso sono stati programmati per portare freschezza e, soprattutto, per catturare l’attenzione del pubblico.Tra le novità più chiacchierate c’è l’arrivo di Maria Monsè e di sua, Perla Maria. Per Maria Monsè non è certo la prima esperienza nel reality: aveva già partecipato alla versione VIP del, dimostrando di sapersi muovere tra dinamiche e tensioni.Per Perla Maria, invece, si tratta di un vero debutto nel programma, ma non del primo contatto con il mondo dei reality. La giovane, oggi appena maggiorenne, aveva partecipato tre anni fa a Il Collegio, dove si era messa in gioco conquistando il pubblico.