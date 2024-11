Quotidiano.net - Due morti in incidente stradale sulla Flaminia in Umbria

Duein unavvenuto poco prima delle 20 lungo viain località Fonte Pigge, nel comune di Trevi. Ha coinvolto in un tratto rettilineo due auto, una Alfa Romeo, condotta da un trentaseienne del posto e una Citroen, guidata da una trentenne residente a Piedimonte Matese (Caserta), entrambi deceduti. Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Trevi e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Foligno. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Foligno e Spoleto e il personale del 118.