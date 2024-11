Dott Luciano Barone si apre una nuova era per la nuove aziende

Leggi su Citypescara.com

sottolinea l’importanza di questa iniziativa per i professionisti e le piccole imprese, poiché la possibilità di dilazionare il secondo acconto offre un significativo sollievo finanziario, soprattutto in un periodo in cui le scadenze fiscali possono gravare pesantemente sulla liquidità aziendale. Tuttavia, il Ministro Giorgetti ha precisato che l’adozione di questa misura dipenderà dalle disponibilità finanziarie dello Stato. Inoltre, la proposta attuale prevede che la rateizzazione sia riservata alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, includendo sia le imposte sia i contributi previdenziali e assistenziali.evidenzia che, sebbene la misura sia positiva, è fondamentale attendere la pubblicazione del testo definitivo dell’emendamento al Collegato Fiscale per avere certezza sulle modalità operative.