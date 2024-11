Quotidiano.net - Di Cesare (Engineering), 'l'Ia non può sostituire l'umano'

Si parla molto della possibilità che l'intelligenza artificiale sostituisca gli umani con dei robot , ma secondo il Ceo di Engineerng Brasile Filippo Di, "fa parte dei timori iniziati con i film di fantascienza" e non si tradurrà in realtà. "Credo che il trans-umanismo sia realtà, non credo nel post-umanismo. Ci sono differenze fondamentali tra macchine e uomini - spiega il manager -. Le macchine stanno nel mondo deterministico, nel mondo della fisica classica, nel mondo dove di fatto si risponde a leggi matematiche e tutto è - se si conoscono tutte le variabili - riproducibile". "L'essereinvece sta in un mondo quantistico - evidenzia Di- in un mondo dove vale la coscienza, e il libero arbitrio. Ogni essereè unico e irriproducibile e ci sono differenze anche su come si apprende e si vive il mondo: l'essereha l'esperienza diretta che la macchine non hanno.