"Delinquenti che meritano la galera": Salvini, pugno di ferro contro i violenti di Torino

"Ferma condanna" da parte di Matteoper le violenze diche hanno causato problemi anche alle forze dell'ordine. La Lega chiede di identificare i colpevoli: "Non sono manifestanti ma, e ila" chiarisce il vicepremier in una nota della Lega. Come era facile prevedere, lo sciopero generale del 29 novembre si è trasformato in una manifestazione di puro dileggio politico in quella che è una delle piazza più calde delle ultime settimane. A sindacalisti e lavoratori, infatti, si sono uniti i centri sociali e gli ormai onnipresenti "pro-Palestina": i manifestanti hanno bruciato foto della premier Giorgia Meloni e dei ministri Guido Crosetto e Matteo, ormai un triste rituale quale che sia il motivo della protesta di piazza.