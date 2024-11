Chiccheinformatiche.com - DAZN vuole portare in tribunale gli abbonati al pezzotto: Maxi operazione antipirateria

Le autorità italiane hanno smantellato una vasta rete di pirateria televisiva che generava circa 3 miliardi di euro all’anno, offrendo a 22 milioni dieuropei accesso a contenuti rubati da servizi di streaming come, Netflix, Amazon Prime, Paramount, Sky e Disney+. L’, frutto di un’indagine durata due anni, ha coinvolto quasi 300 agenti della polizia postale italiana, che hanno effettuato perquisizioni in 89 località del Paese. Parallelamente, sono state condotte ricerche nel Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Romania, Croazia e Cina. Due presunti capi dell’organizzazione, operanti dai Paesi Bassi, e altre 11 persone in Croazia sono stati arrestati.Le autorità italiane smantellano rete di pirateria televisiva da 3 miliardi di euro,fare causa agli utentiha avviato una decisa offensiva legale contro la pirateria, un fenomeno che compromette gravemente i diritti d’autore e i ricavi delle pay-tv sportive.