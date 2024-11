Iodonna.it - Dal 29 al 30 Novembre il palinsesto propone opere liriche, documentarie e storie inedite nel centenario della morte di Giacomo Puccini

Rai 5 rivoluziona il suocon la Maratona: un sentito omaggio alla vulcanica ed estrosa personalità musicale di. Per ildalla sua scomparsa (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 291924) due giorni (29 e 30) in una totale immersione nei capolavori del compositore toscano. Le proposte partono dagli allestimenti lirici fino agli approfondimenti culturali, in compagnia di figure di spicco come Riccardo Muti. Una maratona a dir poco imperdibile, che si presenta ricca di arte e cultura operistica. Green Carpet Fashion Award, tutte le star al galàScala X Leggi anche ›e le sue donne, nelsuaun inno alla bellezza dei corpi Maratona, gli eventi di Venerdì 29Un pomeriggio adatto a riscoprire i lavori giovanili dicon il concerto alle 17.